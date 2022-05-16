Брітні Спірс втратила дитину: «Це руйнівний час для батьків»

Відома співачка Брітні Спірс втратила дитину

Тільки в квітні вона повідомила про свою вагітність, а вже 14 травня шокувала шанувальників трагічною звісткою. Про це артистка розповіла на своїй сторінці в Instagram.

– З глибоким сумом ми повинні оголосити, що втратили нашого чудо-дитини на ранньому терміні вагітності. Це руйнівний час для будь-яких батьків. Можливо, нам слід було почекати з оголошенням, поки ми не просунемося далі, однак ми були дуже раді поділитися хорошими новинами. Наша любов один до одного – наша сила. Ми будемо і далі намагатися розширювати нашу прекрасну сім’ю, – написала співачка.

Також вона попросила в такий важкий момент не дошкуляти її розпитуваннями про стан. Про всі новини вона буде повідомляти в своєму профілі. Фанати Брітні Спірс висловили їй свої співчуття.

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Фото – Instagram @britneyspears

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