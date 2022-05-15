Sam Ryder – Space Man: виступ, та біографія учасника Євробачення 2022 від Великобританії

Sam Ryder з піснею «Space Man» – учасник конкурсу Євробачення 2022 від Великобританії

Він входить до списку найпопулярніших конкурсантів цього року.

Вперше він прославився завдяки TikTok після того, як опублікував музичні кавери в перший карантин під час пандемії COVID-19 у 2020 році. Його шанувальниками та підписниками стали такі відомі люди, як Сія, Джастін Бібер, Алісія Кіз та Елтон Джон. Вже до кінця 2020 року Sam Ryder став найпопулярнішим британським артистом на платформі.

Незабаром Сем підписав контракт із записом із Parlophone, а в 2021 році він випустив свій дебютний EP, The Sun’s Gonna Rise, після якого він відправився в тур. Також ти міг чути такі його композиції, як «Whirlwind», «Tiny Riot», «July» та «More».

З понад 12 мільйонами підписників і 100 мільйонами лайків у TikTok він наразі є найбільш популярним музичним виконавцем Великої Британії.

Про пісню Sam Ryder – «Space Man»

Британський музикант та інфлюенсер у TikTok іронізує над мільйонерами, які витрачають свої статки, щоби потрапити в космос. Ліричний герой думками літає в космосі, але залишається людиною й мріє про повернення додому.

Фото – Getty Images, eurovision.tv

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