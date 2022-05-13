Легендарний гурт The Rasmus у другому півфіналі «Євробачення 2022» 12 травня вразив публіку своїм виступом та отримав шалену підтримку від єврофанів.

Фінські рокери The Rasmus, чий трек «In the shadows» у 2000-х розривав усі хіт-паради, і досі залишається у плейлистах багатьох людей у різних куточках світу. Тому, коли стало відомо, що саме вони представлятиму Фінляндію на «Євробаченні 2022» в Турині, фани були в захваті!

Однак в історії «Євробачення» є багато випадків, коли популярні багато років гурти на самому пісенному конкурсі займають низькі позиції, інколи навіть взагалі не виходячи у фінал. Тому кожен такий гурт розуміє, що на кону – його репутація, яку можна втратити через один невдалий виступ.

Коли, де та о котрій дивитися ‎Євробачення 2022? Півфінали та фінали

Однак коли ще на початку 2022 року в мережі з’явився трек «Jezebel», який The Rasmus написали для «Євробачення», він одразу полюбився і фанам гурту, і фанам конкурсу. Тому коли 12 травня після виступу у півфіналі стало відомо, що The Rasmus проходять у фінал, це нікого не здивувало, адже пісня й справді гідна уваги та місця в фіналі «Євробачення».

Вже відомо, що у фіналі 14 травня The Rasmus виступатиму четвертими. Подивимся, чи вдасться їм знову порадувати публіку та отримати високі бали від журі та глядачів!

Євробачення 2022: «Якщо виграємо, то гроші від проданої статуетки віддамо Україні»

Україна у фіналі «Євробачення 2022» виступатиме 12-ю.

Нагадаємо, що напередодні першого півфіналу фінський гурт The Rasmus заспівали разом із KALUSH Orchestra конкурсну українську пісню Stefania.

Євробачення 2022: Kalush Orchestra – Stefania – дивитися виступ у першому півфіналі