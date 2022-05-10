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«Євробачення-2022» можна буде подивитися у застосунку «Дія»

Як подивитися Євробачення 2022 у додатку Дія? Інструкція

До пісенного конкурсу «Євробачення-2022» залишається все менше часу. Вже 10 травня у Турині відбудеться перший півфінал, на якому виступлять представники від України гурт Kalush Orchestra. Уся країна буде спостерігати за нашою делегацією у прямому ефірі. А цьогоріч прямий ефір «Євробачення» можна буде подивитися і в «Дія».

Як подивитися «Євробачення-2022» у «Дія»?

Аби подивитися пісенний конкурс через портал або застосунок «Дія» потрібно обрати серед послуг «Дія TV» та увімкнути там суспільний телеканал «UA: Культура». Саме там транслюватиметься «Євробачення-2022».

Нагадаємо, що «Євробачення-2022» проходить у Турині, Італія. Півфінали транслюватимуть 10 та 12 травня о 22:00, а переможця пісенного конкурсу визначать у фіналі 14 травня. Україну на «Євробаченні-2022» представляє гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania.

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