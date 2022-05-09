The Rasmus заспівали разом з Kalush Orchestra: Євробачення 2022

Цьогоріч Фінляндію на пісенному конкурсі «Євробачення-2022» представить легендарний гурт The Rasmus
Фінські рокери вже встигли познайомитися з представниками від України – гуртом Kalush Orchestra.
The Rasmus настільки сподобалась конкурсна пісня колективу, що вони практично вивчити напам’ять приспів Stefania.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
А згодом вони навіть заспівали її разом з українцями. Спочатку разом виконали уривок Stefania, а пізніше – всесвітньо відомої композиції The Rasmus – In the shadows.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Як зізналися музиканти рок-гурту, з Kalush Orchestra у них склалися товариські стосунки.
– Ми знайшли спільну мову, тому що вони – гурт, і ми – гурт. У нас гуртово-групова схожа енергетика. І ми, і вони знаємо, як це бути разом, це знайомі відчуття обом. Мабуть, тому нам з ними легко спілкуватися, – поділився соліст The Rasmus в коментарі для Суспільного.
Фото – Getty Images, Instagram
Читай також: