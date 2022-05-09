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The Rasmus заспівали разом з Kalush Orchestra: Євробачення 2022

The Rasmus заспівали разом з Kalush Orchestra: Євробачення 2022

Цьогоріч Фінляндію на пісенному конкурсі «Євробачення-2022» представить легендарний гурт The Rasmus

Фінські рокери вже встигли познайомитися з представниками від України – гуртом Kalush Orchestra.

The Rasmus настільки сподобалась конкурсна пісня колективу, що вони практично вивчити напам’ять приспів Stefania.

 

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А згодом вони навіть заспівали її разом з українцями. Спочатку разом виконали уривок Stefania, а пізніше – всесвітньо відомої композиції The Rasmus – In the shadows.

 

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Як зізналися музиканти рок-гурту, з Kalush Orchestra у них склалися товариські стосунки.

– Ми знайшли спільну мову, тому що вони – гурт, і ми – гурт. У нас гуртово-групова схожа енергетика. І ми, і вони знаємо, як це бути разом, це знайомі відчуття обом. Мабуть, тому нам з ними легко спілкуватися, – поділився соліст The Rasmus в коментарі для Суспільного.

Фото –  Getty Images, Instagram

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