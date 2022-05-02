Євробачення 2022: Kalush Orchestra провів першу репетицію на сцені пісенного конкурсу (ФОТО)

Гурт Kalush Orchestra провів першу репетицію конкурсної пісні Stefania в арені Pala Olimpico в італійському місті Турин

Фото з репетиції опубліковані на офіційній сторінці «Євробачення-2022».

Учасники колективу частково змінили свої сценічні образи. Лідер гурту Олег Псюк виступатиме в гуцульському кептарі (жилеті) та рожевій панамі. Контрабасист та сопілкар на головах мають червоні маки, їхні костюми чорного, червоного та жовтого кольорів, що нагадує прапор Німеччини. Образ Тимофія Музичука у гуцульському вбранні залишився незмінним з моменту нацвідбору на «Євробачення».

У номері використане освітлення рідних нам кольорів – синє-жовте. Виступ Kalush Orchestra супроводжуватиме чорно-біле відео на нову версію конкурсної пісні Stefania.

«Євробачення-2022» відбудеться в італійському місті Турин в арені Pala Olimpico за участі 40 країн. Спочатку будуть два півфінали — 10 і 12 травня, а 14 травня відбудеться великий фінал конкурсу.

Kalush Orchestra виступить у першому півфіналі під номером 6.

Наразі букмекери прогнозують треку «Stefania» перемогу на пісенному конкурсі, віддавши KALUSH Orchestra найвищий коефіцієнт – 42%.

Фото – офіційна сторінка Євробачення

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