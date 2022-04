Саша Літвін виходить заміж: Коханий зробив моделі пропозицію

Фіналістка «Супер Топ-модель по-українськи», б’юті-блогерка Саша Літвін поділилася радісною новиною – коханий зробив їй пропозицію.

Війна вплинула на життя кожного українця, ми всі навчилися жити сьогоднішнім днем, радіти дрібницям та більше цінувати тих, хто поряд. Почуття оголилися, тому не дивно, що зараз так багато українських пар переводять свої стосунки на новий рівень. Так, наприклад, нещодавно блогер-мільйонік Саша Пустовіт показала обручку, пропозицію руки та серця зробив своїй дівчині актор «Перших ластівок» Максим Девізоров.

А вчора гарною новиною поділилася із підписниками і Саша Літвін. Її хлопець Тимур Трушковський зробив їй пропозицію:

«Сьогодні @iwantdblt зробив мені пропозицію стати його дружиною. Шкода з розміром обручки не вгадав, if you know what I mean», – написала Саша під романтичним відео в інстаграм.

Що ж, любові вам та щасливого світлого майбутнього!

Нагадаємо, що нещодавно Саша Літвін показувала відео із батьківського будинку під Києвом, який частково зруйнували російські окупанти.