Макс Барських виступить на конференції MusicCon в рамках Billboard Music Awards 2022

Співак розповість міжнародній спільноті про війну в Україні

Макс Барських отримав запрошення виступити на Billboard MusicCon, що проходитиме з 13 по 14 травня у Лас-Вегасі. Конференція передуватиме церемонії вручення нагород Billboard Music Awards-2022. Програма MusicCon складатиметься з дискусійних панелей, одну з яких очолить Макс Барських. На панелі, що отримала назву на честь його пісні «Don’t Fuck with Ukraine!», музикант виступить з промовою, у якій з перших вуст розповість міжнародній аудиторії про те, що відбувається в Україні прямо зараз. Також Барських виконає пісню, присвячену подіям останніх двох місяців — військову колискову «Буде весна».

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На MusicCon зберуться лідери та інсайдери світової музичної індустрії, велика кількість представників міжнародних ЗМІ, щоб обговорити найважливіші питання та виклики, що виникають сьогодні перед споживачами аудіовізуального контенту.

Разом із Максом Барських на конференції виступлять світові зірки та діячі індустрії: Machine Gun Kelly, The Chainsmokers, Алекс ДеПерсія (менеджерка Фарела Уільямса), Діана Сахім (менеджер супергурту Swedish House Mafia) та багато інших. Також Макс відвідає премію Billboard Music Awards, що відбудеться 15 травня після завершення конференції.