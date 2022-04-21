Злату Огнєвіч позбавили звання Заслужена артистка Криму

Українська співачка Злата Огнєвіч повідомила, що окупаційне керівництво Автономної Республіки Крим позбавило її звання «Заслужена артистка Криму». Такою новиною зірка шокувала усіх у своєму Instagram. Чому шокувала? Бо Огнєвіч думала, що цього звання її позбавили ще у 2014 році після анексії українського півострова.

«До мене прилетіла така новина, що просто не можу не поділитися. Керівництво Криму вирішило мене позбавити звання «Заслужена артистка Криму». Чесно кажучи, я думала, що це відбулося вже давно, ще від часів анексії, бо я говорила і говорю, що Крим – це Україна! Дивно, що вони вирішили це зробити тільки зараз. Що я можу сказати вам, мої не друзі з Криму, я вам раджу читати книжки та розвивати свій інтелект, а не займатися популізмом. Мені дуже приємно бути у цій компанії з Олександром Усіком. Слава Україні!» – зазначила Злата.

Засмучуватися через позбавлення звання «Заслужена артистка Криму», яким Злату Огнєвіч нагородили у 2013 році, співачка не збирається. Адже для неї Крим – це Україна, своїх вірувань зірка поступатися не збирається.

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