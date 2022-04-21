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«Мені дуже приємно»: Злату Огнєвіч позбавили звання «Заслужена артистка Криму»

Злату Огнєвіч позбавили звання Заслужена артистка Криму

Українська співачка Злата Огнєвіч повідомила, що окупаційне керівництво Автономної Республіки Крим позбавило її звання «Заслужена артистка Криму». Такою новиною зірка шокувала усіх у своєму Instagram. Чому шокувала? Бо Огнєвіч думала, що цього звання її позбавили ще у 2014 році після анексії українського півострова.

«До мене прилетіла така новина, що просто не можу не поділитися. Керівництво Криму вирішило мене позбавити звання «Заслужена артистка Криму». Чесно кажучи, я думала, що це відбулося вже давно, ще від часів анексії, бо я говорила і говорю, що Крим – це Україна! Дивно, що вони вирішили це зробити тільки зараз. Що я можу сказати вам, мої не друзі з Криму, я вам раджу читати книжки та розвивати свій інтелект, а не займатися популізмом. Мені дуже приємно бути у цій компанії з Олександром Усіком. Слава Україні!» – зазначила Злата.

Засмучуватися через позбавлення звання «Заслужена артистка Криму», яким Злату Огнєвіч нагородили у 2013 році, співачка не збирається. Адже для неї Крим – це Україна, своїх вірувань зірка поступатися не збирається.

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