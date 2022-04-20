Позитив — Боже яке кончене!: слухати онлайн, текст (слова) пісні

Українській співак Позитив, який раніше був частиною «Время и Стекло», нарешті випустив перший сольний трек. Він називається «Боже, яке кончене!» та висміює росіян та російських військових.
«Так склалося, що першим офіційним сольним треком POSITIFF буде саме ця пісня — для підняття моральної сили, зміцнення нашого незламного духу та деморалізації ворога. Усім конченим присвячується!» – заявив Позитив.
Трек викриває усю ницу та жалюгідну сутність росіян, які у час війни не бачать правди, переживають за блокування Instagram і санкції. За ідею пісні Позитив подякував Олексію Дурнєву, який веде Telegram-канал з назвою «Боже, яке кончене!» Ця фраза колись стала дуже популярною у TikTok, а тепер використовується під час війни для опису російських окупантів.
Я за тебя, блин топила,
за твое “Z”,
Да россия – молодцы,
Думу закройте.
Это даже не санкции против нас,
против себя же делаете такую херню
Боже, яке кончене
Двухсотих окупантів тисячі
Хуйло блатує,
Весь світ зробив ембарго,
показав їм дулю
І наше військо їх під сраку взує,
Закрили Інстаграм
Just do it, do it!
Пішов McDonalds
і нехай гризуть кору,
Луі Віттони, Гучі,
та ховайтеся в нору.
Як у вас, і самогон,
спаплюжене і спорчене
Боже, яке кончене…
Почему я такая неудачница?
Чем я буду питаться, блядь?
Это пиздец…
Міста і села бомлять русскіє фашисти,
а НА росії аплодують їм артисти,
а ты, володя, краще в бункері ховайся,
Бо ми “московську” ковбасу вже ріжемо на слайси.
Теперь хуйло збирається до раю, раю, раю…
росія вирішила йти до краю, краю, краю
а ми русню неначе граєм чи долаєм,
здихайте, падли, баю-бай, це навзаєм
У нас є байрактар і шабля вже наточена,
Боже, яке кончене…
А Бу****, стоїть в соплях таке задрочене
Боже, яке кончене…
За нас, девочки
Че без фильтров теперь делать сука, нахуй,
В кружках этих ебучих нет этих фильтров,
Что теперь делать?
Все теперь увидять, кто есть кто,
по-настоящему.
Боже, яке кончене…
Скупают в магазинах туалетную бумаму,
и гречку с макарошками,
а я – тональники.
Страх, что будет дефицит,
и придется шпаклеваться цементом.
А Бу****, стоїть в соплях таке задрочене
Боже, яке кончене…
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