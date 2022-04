Позитив — Боже яке кончене!: слухати онлайн, текст (слова) пісні

Українській співак Позитив, який раніше був частиною «Время и Стекло», нарешті випустив перший сольний трек. Він називається «Боже, яке кончене!» та висміює росіян та російських військових.

Позитив — «Боже, яке кончене!»: слухати пісню онлайн!

«Так склалося, що першим офіційним сольним треком POSITIFF буде саме ця пісня — для підняття моральної сили, зміцнення нашого незламного духу та деморалізації ворога. Усім конченим присвячується!» – заявив Позитив.

Трек викриває усю ницу та жалюгідну сутність росіян, які у час війни не бачать правди, переживають за блокування Instagram і санкції. За ідею пісні Позитив подякував Олексію Дурнєву, який веде Telegram-канал з назвою «Боже, яке кончене!» Ця фраза колись стала дуже популярною у TikTok, а тепер використовується під час війни для опису російських окупантів.

Позитив — «Боже, яке кончене!»: текст (слова) пісні

Я за тебя, блин топила,

за твое “Z”,

Да россия – молодцы,

Думу закройте.

Это даже не санкции против нас,

против себя же делаете такую херню

Боже, яке кончене

Двухсотих окупантів тисячі

Хуйло блатує,

Весь світ зробив ембарго,

показав їм дулю

І наше військо їх під сраку взує,

Закрили Інстаграм

Just do it, do it!

Пішов McDonalds

і нехай гризуть кору,

Луі Віттони, Гучі,

та ховайтеся в нору.

Як у вас, і самогон,

спаплюжене і спорчене

Боже, яке кончене…

Почему я такая неудачница?

Чем я буду питаться, блядь?

Это пиздец…

Міста і села бомлять русскіє фашисти,

а НА росії аплодують їм артисти,

а ты, володя, краще в бункері ховайся,

Бо ми “московську” ковбасу вже ріжемо на слайси.

Теперь хуйло збирається до раю, раю, раю…

росія вирішила йти до краю, краю, краю

а ми русню неначе граєм чи долаєм,

здихайте, падли, баю-бай, це навзаєм

У нас є байрактар і шабля вже наточена,

Боже, яке кончене…

А Бу****, стоїть в соплях таке задрочене

Боже, яке кончене…

За нас, девочки

Че без фильтров теперь делать сука, нахуй,

В кружках этих ебучих нет этих фильтров,

Что теперь делать?

Все теперь увидять, кто есть кто,

по-настоящему.

Боже, яке кончене…

Скупают в магазинах туалетную бумаму,

и гречку с макарошками,

а я – тональники.

Страх, что будет дефицит,

и придется шпаклеваться цементом.

А Бу****, стоїть в соплях таке задрочене

Боже, яке кончене…

