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Jerry Heil – #МОСКАЛЬ_НЕКРАСІВИЙ (ГЕТЬ З УКРАЇНИ): слухай нову пісню першим!

Jerry Heil – #МОСКАЛЬ_НЕКРАСІВИЙ (ГЕТЬ З УКРАЇНИ): слухати онлайн, текст (слова) пісні

Українська виконавиця та блогерка Jerry Heil розвеселила українців презентацією своєї нової пісні «Москаль некрасівий», яку присвятила сучасним козакам – Зеленському, Кіму та Арестовичу

За основу вона взяла фрагмент виступу Вєрки Сердючки зі словами «Геть з України, москаль некрасівий». Загалом же, виконавиця створила трек, переробивши слова із композиції «Ой, на горі та й женці жнуть». Відповідний ролик з’явився на її Youtube-каналі.

– Трек з назвою «Jerry Heil feat. ВІРКА СЕРДЮЧКА» завжди був моєю мрією, але й подумати не могла, що створю його під час війни! Відео «Геть з України, москаль некрасівий» матері українського стендапу Вірки Сердючки надихнуло мене взяти цей фрагмент за семпл і створити пісню на славу сучасним козакам: Зеленському, Кіму та Арестовичу і, звісно ж, народу України! – розповіла співачка детальніше.

Текст пісні (ремейк української народної  «Ой, на горі та й женці жнуть»)

Ой на горі москаля ждуть

Ой на горі москаля ждуть

А попід горою, яром-долиною

ЗСУ йдуть

ЗСУ йдуть

Попереду пан Зеленський,

Попереду пан Зеленський.

Хай москаль хоч трісне —

Не покине крісло

Президентське

Пан Зеленський

Посередині Кім Віталій:

Стрес тримає в руках зі сталі!

Стоїть на сторожі,

Криє від ворожих

Геніталій

Геніталій

А позаду Арестович,

А позаду Арестович

Несе нам новини

Гарні з України,

Наче здобич

Наче здобич

В новинах нові українські герої щоранку!

Вони крадуть наші серця,

Наче цигани танки!

Задерли планку,

Сидячи на Банковій.

Вони розбили їх впевненість,

Як дрони банки!

Фото @thejerryheil

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