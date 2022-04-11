Jerry Heil – #МОСКАЛЬ_НЕКРАСІВИЙ (ГЕТЬ З УКРАЇНИ): слухати онлайн, текст (слова) пісні

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Українська виконавиця та блогерка Jerry Heil розвеселила українців презентацією своєї нової пісні «Москаль некрасівий», яку присвятила сучасним козакам – Зеленському, Кіму та Арестовичу
За основу вона взяла фрагмент виступу Вєрки Сердючки зі словами «Геть з України, москаль некрасівий». Загалом же, виконавиця створила трек, переробивши слова із композиції «Ой, на горі та й женці жнуть». Відповідний ролик з’явився на її Youtube-каналі.
– Трек з назвою «Jerry Heil feat. ВІРКА СЕРДЮЧКА» завжди був моєю мрією, але й подумати не могла, що створю його під час війни! Відео «Геть з України, москаль некрасівий» матері українського стендапу Вірки Сердючки надихнуло мене взяти цей фрагмент за семпл і створити пісню на славу сучасним козакам: Зеленському, Кіму та Арестовичу і, звісно ж, народу України! – розповіла співачка детальніше.
Ой на горі москаля ждуть
Ой на горі москаля ждуть
А попід горою, яром-долиною
ЗСУ йдуть
ЗСУ йдуть
Попереду пан Зеленський,
Попереду пан Зеленський.
Хай москаль хоч трісне —
Не покине крісло
Президентське
Пан Зеленський
Посередині Кім Віталій:
Стрес тримає в руках зі сталі!
Стоїть на сторожі,
Криє від ворожих
Геніталій
Геніталій
А позаду Арестович,
А позаду Арестович
Несе нам новини
Гарні з України,
Наче здобич
Наче здобич
В новинах нові українські герої щоранку!
Вони крадуть наші серця,
Наче цигани танки!
Задерли планку,
Сидячи на Банковій.
Вони розбили їх впевненість,
Як дрони банки!
Фото @thejerryheil
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