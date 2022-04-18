Måneskin – Gasoline: дивитись онлайн виступ на фестивалі Coachella

Італійський гурт Maneskin, який переміг на «Євробаченні-2021», виступив на музичному фестивалі Coachella та підтримав Україну у війні, яку розв’язала росія.

Під час свого виступу італійські музиканти загадали Україну, її жагу до свободи та послали путіна. Соліст гурту Maneskin Даміано Давід викрикнув зі сцени: «Free Ukraine! FUCK Putin!» Після чого зірки виконали свій новий трек Gasoline, уривок з якої присвячений Україні.

Варто нагадати, що під час «Євробачення-2021» італійський гурт Maneskin дуже вподобали пісню SHUM український представників Go_A. У свою чергу, українцям запали у душу італійські музиканти.

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