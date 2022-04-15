Документальний фільм про Бучу та Бородянку зніме сценарист Карткового будиночка Бо Віллімон

Сценарист відомого серіалу «Картковий будинок» Бо Віллімон приїхав в Україну, аби задокументувати звірства, які вчини російські окупанти у Київській області. Про це повідомила прес-служба Бучанської міської ради.

Разом зі своєю командою Бо Віллімон вже встиг побувати у Бучі та Бороодянці, на власні очі побачивши, яку розруху залишили по собі російські війська. Як розповів сценаррист та драматург в інтерв’ю Obozrevatel, його документальний фільм про Київщину базуватиметься на досвіді звичайних людей, які пережили окупацію.

«Сьогодні ми бачили Бородянку, Бучу – неймовірні масштаби спустошення та втрат, з якими людям довелося справлятися. На мене все це потужно емоційно вплинуло. Я ніколи не був так близько до війни до цього. Мені 44 роки, чимало війн відбулося за час мого життя, що стосується однієї тільки моєї країни: двічі в Іраку, Афганістан, безліч інших жорстоких війн у світі – але я вперше так наблизився до цього», – поділився сценарист.

Також Віллімон розповів про свої враження від побаченого в Бородянці й поділився, із якою метою знімає фільм.

«Посеред цього спустошення існує надія та натхнення, так само як і в самих українцях. Я знаю, що в росії зараз дуже багато дезінформації. Людям дуже важко дізнатися правду. Я сподіваюся, що, якби люди змогли дізнатися, що насправді відбувається в Україні, вони могли б продемонструвати таку саму сміливість, як українці, щоб протистояти цьому», – сказав Віллімон.

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