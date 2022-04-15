Гурт Океан Ельзи дадуть концерт у столичному метро

Усі зібрані кошти направлять до благодійного фонду «Твоя опора»

24 квітня, на Великдень, українські телеканали покажуть благодійний концерт гурту «Океан Ельзи» зі столичного метрополітену. Виступ українського бенду був записаний на станції київського метро «Золоті ворота» раніше. Про це пише Про це пише NV.

«Україна зараз переживає надскладні часи, які потребують єднання та колосальної сили духу. Ми знаємо, що Перемога буде за нами і що все буде добре! Дякуємо вам за це безмежно, наші Захисники! Ми також вдячні усьому цивілізованому світу за підтримку. Та разом з тим, закликаємо збільшувати допомогу нам, де це критично необхідно. Це все потрібно задля майбутнього дітей, які мають рости в мирному світі, де конкурують ідеї, винаходи, а не панує темна середньовічна груба сила, руїна та вбивча зброя. Ми щиро віримо, що наші діти будуть жити у світі розвитку та здобутків, але сьогодні ми маємо підтримати тих, чиє дитинство понівечене війною», — каже лідер гурту Святослав Вакарчук.

Концерт гурту «Океан Ельзи» буде називатися «І все буде добре». Він транслюватиметься на «Новий канал», «М1», «1+1», «ICTV», «UA:Перший», «Україна», «Інтер», «Рада», «Україна 24», «ТЕТ», «2+2», «UA:Культура» й усіх регіональних каналах «Суспільного мовника», «Індиго». Також серед трансляторів – платформи онлайн-телебачення, зокрема «Київстар ТБ». Глядачі з усього світу також можуть доєднатися до перегляду в Digital.

Трансляція концерту носить благодійну мету – збір коштів на рахунок благодійного фонду «Твоя опора», що допомагає дітям, які постраждали від війни.

Абоненти передплаченого зв’язку «Київстар», Vodafone і lifecell зможуть підтримати збір коштів через СМС. Потрібно тільки надіслати повідомлення з будь-яким текстом на номер 88000. З мобільного рахунку буде знято 20 гривень, які передадуть у фонд «Твоя опора».

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