MELOVIN – про візит у дитячий будинок

Український виконавець вперше відвідав діток-сиріт

Новий канал продовжує розповідати про артистів, які продовжують підтримувати нашу державу в тилу. Раніше співак MELOVIN презентував пісню про війну та створив з командою Координаційний Центр Допомоги BIG HOUSEMELOVIN. Він вже 37-й день допомагає українцям у пошуках житла, необхідних речей, продуктів харчування. Днями артист відвідав дитячий будинок на Львівщині.

– До цього я ніколи не відвідував такі місця, – зізнається MELOVIN. – Коли команда запропонувала цю ініціативу, відразу погодився. Хотіли їм подарувати трішки магії та творчості. Тому ми придбали для діток зошити, фломастери, олівці, пазли, книги та солодощі.

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Під час візиту в дитячий будинок почалася тривога. Діти за руку повели артиста у бомбосховище. Там вони продовжили розмову та фотографувалися.

– Діти – наше майбутнє та теперішнє, – каже співак. – Маленькі серця теж хочуть перемоги України. Візит до цих малюків став для мене емоційно складним. Хлопчик, який мене повів у бомбосховище, наче янгол. Він та інші дітлахи мають бути в люблячих родинах та цілковитій захищеності.