Анджеліна Джолі відвідала хворого раком хлопчика з України, який продовжує лікування за кордоном

Знаменитість намагається надати підтримку тим, хто постраждав вій війни

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі завітала до римського госпіталю Bambino Gesù, де перебувають хворі українські діти, які виїхали з України в пошуках безпеки та лікування. Про це у своєму Facebook повідомила Людмила Бабчук – мати 10-річного Артема із Чернівців, якого у госпіталі лікують від гострого лімфобластного лейкозу.

«Анджеліна Джолі, – видатна актриса, телеведуча, фотомодель, посол доброї волі в ООН, відвідала нас сьогодні в лікарні Bambino Gesu. Несподіване, дуже приємне та хвилююче знайомство», – написала мати українського хлопчика.

У коментарі molbuk.ua Людмила Бабчук розповіла, як пройшла зустріч: «Джолі запитувала, ким Артем хоче стати, чим захоплюється, чи має друзів і чи вони зараз в Україні… Чи залишилися в нас родичі в Україні, чи може вона чимось допомогти… Висловила свої співчуття щодо того, що зараз відбувається в Україні й нашої хвороби. Сказала, що як мама вона мене розуміє й дуже співчуває. Артем відповів, що любить складати різні головоломки типу «кубика-рубика», а з друзями з України спілкується по телефону…А коли зізнався, що хоче стати астрономом і космонавтом, вона зауважила, що раніше це полетіти в космос було неможливо, а зараз це цілком реально й усе в наших руках. Наприкінці побажала йому швидкого одужання й обов‘язково здійснити свою мрію».

Як повідомляла перша леді України Олена Зеленська, понад 40 українських дітей із різними діагнозами отримують допомогу в Bambino Gesù. Нещодавно пацієнтів відвідав Папа Римський Франциск.

Фото: Getty Images

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