Анджеліна Джолі відвідала хворого раком хлопчика з України, який продовжує лікування за кордоном

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Голлівудська акторка Анджеліна Джолі завітала до римського госпіталю Bambino Gesù, де перебувають хворі українські діти, які виїхали з України в пошуках безпеки та лікування. Про це у своєму Facebook повідомила Людмила Бабчук – мати 10-річного Артема із Чернівців, якого у госпіталі лікують від гострого лімфобластного лейкозу.
«Анджеліна Джолі, – видатна актриса, телеведуча, фотомодель, посол доброї волі в ООН, відвідала нас сьогодні в лікарні Bambino Gesu. Несподіване, дуже приємне та хвилююче знайомство», – написала мати українського хлопчика.
У коментарі molbuk.ua Людмила Бабчук розповіла, як пройшла зустріч: «Джолі запитувала, ким Артем хоче стати, чим захоплюється, чи має друзів і чи вони зараз в Україні… Чи залишилися в нас родичі в Україні, чи може вона чимось допомогти… Висловила свої співчуття щодо того, що зараз відбувається в Україні й нашої хвороби. Сказала, що як мама вона мене розуміє й дуже співчуває. Артем відповів, що любить складати різні головоломки типу «кубика-рубика», а з друзями з України спілкується по телефону…А коли зізнався, що хоче стати астрономом і космонавтом, вона зауважила, що раніше це полетіти в космос було неможливо, а зараз це цілком реально й усе в наших руках. Наприкінці побажала йому швидкого одужання й обов‘язково здійснити свою мрію».
Як повідомляла перша леді України Олена Зеленська, понад 40 українських дітей із різними діагнозами отримують допомогу в Bambino Gesù. Нещодавно пацієнтів відвідав Папа Римський Франциск.
Фото: Getty Images
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