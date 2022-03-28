Принц Гаррі подякував українським волонтеркам за їх роботу

Представник королівської родини підтримав благодійну організацію, яка займається наданням гуманітарної допомоги в Україні

Принц Гаррі доєднався до відеодзвінка з представницями благодійної організації Halo Trust Мариною та Олесею та подякував їм за їхню роботу. Про це пише видання People.

«Ви щодня рятуєте життя. Я маю на увазі, я знаю, що ви є частиною Halo, тож саме на це ви підписалися. І я знаю, що ви продовжите виконувати роботу, яка так украй необхідна для Halo, для ваших сімей і для вашої країни», – сказав Гаррі.

“We don’t know what will happen tomorrow, but right now we are here.” – Maryna Our team on the ground in Ukraine told Prince Harry how, although they have had to flee their homes, they don’t want to leave their country. ????️ https://t.co/lw4qZ8PgXD pic.twitter.com/73YU2kn9lX — The HALO Trust (@TheHALOTrust) March 25, 2022

Також герцог Сассекський поцікавився, як інші можуть допомогти українцям, адже «так багато людей спостерігають і почуваються абсолютно безпорадними». Тоді Олеся відповіла, що поширення повідомлень про безпеку може допомогти іншим, окрім того, кожен може зробити пожертву у Halo Trust.

Принц Гаррі завершив розмову, виразивши вдячність волонтеркам: «Дякую за те, що ви такі сміливі, такі дивовижні. Ви молодці. Продовжуйте робити те, що ви робите, продовжуйте рятувати життя».

Halo – це благодійна організація, яка займається «навчанням дітей у бомбосховищах, як убезпечити себе від смертоносної вибухівки, розповсюдженням життєво важливих медичних засобів, використання машин швидкої допомоги та залучення спеціально підготовлених травматологів для підтримки потреб цивільного населення».

Фото: Getty Images

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