Принц Гаррі подякував українським волонтеркам за їх роботу

Представник королівської родини підтримав благодійну організацію, яка займається наданням гуманітарної допомоги в Україні

Принц Гаррі доєднався до відеодзвінка з представницями благодійної організації Halo Trust Мариною та Олесею та подякував їм за їхню роботу. Про це пише видання People.

«Ви щодня рятуєте життя. Я маю на увазі, я знаю, що ви є частиною Halo, тож саме на це ви підписалися. І я знаю, що ви продовжите виконувати роботу, яка так украй необхідна для Halo, для ваших сімей і для вашої країни», – сказав Гаррі.

“We don’t know what will happen tomorrow, but right now we are here.” – Maryna

Our team on the ground in Ukraine told Prince Harry how, although they have had to flee their homes, they don’t want to leave their country.

????️ https://t.co/lw4qZ8PgXD pic.twitter.com/73YU2kn9lX

— The HALO Trust (@TheHALOTrust) March 25, 2022