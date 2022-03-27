Переможці Оскар 2022: Хто отримав премію Оскар 2022 у номінаціях

28 березня у Лос-Анджелесі у театрі “Долбі” о 3:00 за київським часом стартувала церемонія вручення премії Оскар-2022. Нагадаємо, що перемогу в номінації “Кращий фільм” букмекери пророкували картині “В руках пса”, статуетку в номінації “Найкращий актор першого плану” – Віллу Сміту за роль у фільмі “Король Річард”, а в номінації “Найкраща акторка першого плану” – Джесіці Честейн за роль у фільмі “Очі Теммі Фей”. Хто ж насправді отримав премії у всіх номінаціях Оскар-2022, читайте у матеріалі.

Нагадаємо, що в США ексклюзивний контракт на трансляцію 94-ї церемонії має телевізійна компанія ABC.

Якщо ви тільки згадали про те, що трансляція Оскар-2022 сьогодні, то ось онлайн-ресурси, на яких можна дивитися вручення премії.

Інформація оновлюватиметься в процесі появи результатів.

Список переможців премії Оскар 2022

Кращий фільм:

Кращий режисер:

Краща жіноча роль:

Краща чоловіча роль:

Найкраща жіноча роль другого плану:

Краща чоловіча роль другого плану:

Кращий оригінальний сценарій:

Кращий адаптований сценарій:

Кращий міжнародний фільм:

Кращий анімаційний фільм:

Краща операторська робота:

Кращий оригінальний саундтрек:

Краща пісня:

Краще художнє оформлення:

Кращий дизайн костюмів:

Кращі візуальні ефекти:

Кращий грим та зачіски:

Кращий звук:

Кращий документальний фільм:

Кращий короткометражний анімаційний фільм:

Кращий короткометражний ігровий фільм:

Фото: Getty Images