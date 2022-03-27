Переможці Оскар 2022: Хто отримав премію Оскар 2022 у номінаціях

28 березня у Лос-Анджелесі у театрі “Долбі” о 3:00 за київським часом стартувала церемонія вручення премії Оскар-2022. Нагадаємо, що перемогу в номінації “Кращий фільм” букмекери пророкували картині “В руках пса”, статуетку в номінації “Найкращий актор першого плану” – Віллу Сміту за роль у фільмі “Король Річард”, а в номінації “Найкраща акторка першого плану” – Джесіці Честейн за роль у фільмі “Очі Теммі Фей”. Хто ж насправді отримав премії у всіх номінаціях Оскар-2022, читайте у матеріалі.
Нагадаємо, що в США ексклюзивний контракт на трансляцію 94-ї церемонії має телевізійна компанія ABC.
Якщо ви тільки згадали про те, що трансляція Оскар-2022 сьогодні, то ось онлайн-ресурси, на яких можна дивитися вручення премії.
Інформація оновлюватиметься в процесі появи результатів.
Кращий фільм:
Кращий режисер:
Краща жіноча роль:
Краща чоловіча роль:
Найкраща жіноча роль другого плану:
Краща чоловіча роль другого плану:
Кращий оригінальний сценарій:
Кращий адаптований сценарій:
Кращий міжнародний фільм:
Кращий анімаційний фільм:
Краща операторська робота:
Кращий оригінальний саундтрек:
Краща пісня:
Краще художнє оформлення:
Кращий дизайн костюмів:
Кращі візуальні ефекти:
Кращий грим та зачіски:
Кращий звук:
Кращий документальний фільм:
Кращий короткометражний анімаційний фільм:
Кращий короткометражний ігровий фільм:
Фото: Getty Images