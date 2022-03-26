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Лідер гурту Бумбокс потрапив під мінометний вогонь

Лідер гурту Бумбокс потрапив під мінометний вогонь

Андрій Хливнюк, соліст Бумбоксу, який з початком війни долучився до лав територіальної оборони, поділився моторошними світлинами. На фото видно, що співака було поранено

В сторіс на своїй сторінці в Instagram Андрій виклав три фотографії.

  • Андрій Хливнюк соліст гурту Бумбокс потрапив під мінометний обстріл (ФОТО)
  • Андрій Хливнюк соліст гурту Бумбокс потрапив під мінометний обстріл (ФОТО)
  • Андрій Хливнюк соліст гурту Бумбокс потрапив під мінометний обстріл (ФОТО)
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«Мінометний вогонь і щасливий 300*, – підписав Андрій. – На жаль наша колона втратила два пікапи, але вірю що наші волонтери з цим впораються».

* 300 – трьохсотими називають ранених солдат. 

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