Ед Ширан та Антитіла влаштують благодійний концерт для України: співак погодився на пропозицію гурту

Українська щирість та незламність не залишили артиста байдужим

Буквально кілька днів тому український гурт «Антитіла», який з початку війни обороняє Київ від російських окупантів, звернувся в Instagram до британського співака Еда Ширана з пропозицією взяти участь у його благодійному концерті. 29 березня артист збирається виступити в англійському місті Бірмінгем, щоб зібрати гроші на допомогу Україні. Українським музикантам надзвичайно сподобалася така ідея, а тому вони запропонували зробити своє лайв включення з Києва.

І ось після кількох днів репостів та тегання Еда Широна у соціальних мережах дали свій результат. Британський співак відповів гурту «Аннтитіла» у сторіз в Instagram, одобривши їхню ідею.

«Привіт, хлопці. Я подивився ваше відео сьогодні вранці. Дуже дякую за нього. Перш за все, я хочу сказати усім українцям, що люблю вас, підтримую вас і я дуже пишаюся, що виступатиму на цій благодійній події наступного тижня. Не можу дочекатися, щоб зацінити вашу музику, хлопці», – відповів Ед Ширан.

Як повідомила прес-менеджерка гурту «Антитіла», усі деталі участі гурту у благодійному концерті зараз уточнюються. Чекаємо на апдейт.

Фото:Getty Images

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