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Зібрати грошей: Девід Бекхем на день передав свій Instagram лікарці з Харкова

Девід Бекхем віддав свій Інстаграм на день лікаря з Харкова

Знаменитість прагне підтримати українців

Відомий англійський футболіст Девід Бекхем на увесь день передав у користування свій Instagram лікарці з Харкова, щоб привернути увагу до війни в Україні та зібрати кошти на підтримку нашого народу. Завдяки такому кроку 71,4 мільйонів підписників знаменитості змогли побачити правду про війну, яку розпочала росія, з вуст очевидців.

Девід Бекхем віддав свій Інстаграм на день лікаря з Харкова

«Усі привіт! Я передаю свої соціальні медіа Ірині, керівниці обласного перинатального центру у Харкові, Україна. Там вона працює з вагітними жінками, допомагаючи їм безпечно народити. Завдяки вашим пожертвуванням було придбано кисневі генератори, які допомагають новонародженим вижити у складних умовах. Переходьте до моїх сторіз, щоб дізнатися більше про неймовірну роботу, яку виконує Ірина та медпрацівники як вона, щоб врятувати життя. Будь ласка, продовжуйте підтримувати цих прекрасних людей і благодійні організації, як ЮНІСЕФ, у будь-який можливий спосіб. Разом ми справді можемо змінити ситуацію», – зробив заяву Девід Бекхем.

Девід Бекхем віддав свій Інстаграм на день лікаря з Харкова Девід Бекхем віддав свій Інстаграм на день лікаря з Харкова

Після цього протягом дня 20 березня у сторіз знаменитості почала з’являтися та сама лікарка Ірина, розповідаючи як працює перинатальний центр у Харкові під час війни. Вона показала, в яких умовах свої перші дні проживають немовлята, подякувала за підтримку ЮНІСЕФ та залишила лінк для пожертв.

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