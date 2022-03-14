Як парі зберегти та зміцнити стосунки під час війни: поради психолога

Наталя Єжова дала головні поради, як партнерам підтримувати одне одного у складний час та розповіла, чого робити точно не варто

Під час війни зазвичай чоловіки – на фронті, а жінки – в тилу. Звісно, є винятки. У цих двох представників людства різні обов’язки. Часто тил знецінюють. Жінки слабшають. Водночас це деморалізує чоловіків. Психологиня та ведуча реаліті Нового каналу «Екси» Наталя Єжова розповіла, як не варто діяти у воєнний період.

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Злість одне на одного

– У пари з’являються негативні емоції, які скидаються не на ворога (агресора), а одне на одного, – каже Єжова. – Скандали у таких партнерів стають звичним ділом. Цього треба намагатися уникати.

Жінка транслює страх

– Це про фрази: «Мені страшно!», «Я в паніці», «Нікуди не йди, будь зі мною». Таке почуття страху передається чоловіку, – розповідає Наталя. – Коли тил тривожиться, фронт не відчуває впевненості. Важливо зрозуміти, що страшно всім, не наголошувати, а намагатися впоратися зі своїми емоціями та не передавати їх партнеру.

Почуття провини

– Коли жінка бідкається: «Ти пішов на війну, а я ні», «Тобі холодно й немає їжі, а в мене все добре», «Щоб ми були на рівних, я винитиму сама себе». Такі психологічні удари інколи болісніші за фізичні, – зазначає психологиня. – Це ослаблює жінку та негативно впливає на чоловіка.

Жалість

– Це руйнівна емоція! «Ти – бідолашка! Як же ти там будеш? Мені тебе так шкода!» – забудьте ці фрази, – говорить експертка. – Якщо жінка так звертається до чоловіка, то в нього автоматично слабшає внутрішня сила.

Дорікання

– Жінки в жодному разі не мають дорікати чоловікам, які не на фронті, – каже психологиня. – Далеко не всі представники сильної статі мають бути там, оскільки насамперед воювати йдуть кваліфіковані спеціалісти. В усіх інших є робота, яку вони мають продовжувати виконувати, щоб забезпечувати економіку.

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У цей складний час жінкам важливо підтримувати чоловіків! Як це зробити? Занотовуйте основні поради від Наталі Єжової.

Рутина

– Жінки в тилу мають продовжувати робити звичні справи: готувати їжу, прибирати, ходити на роботу, займатись з дітьми. Якщо чоловік знає, що вдома є ця стабільність, йому стає легше, – каже психологиня. – Та і жінці легше. Дисципліна дає відчуття спокою.

Розуміння, що тил – це важливо

– Не потрібно знецінювати свої дії та справи. Навпаки, максимально створюйте комфорт та затишок! – говорить Наталя. – Обов’язково мають бути слова, обійми, дзвінки, інтим, молитви, обереги власноруч. Це величезна опора, яку жінки дають чоловікам.

«Ти важливий для мене!»

– Намагайтеся створити простір, де чоловік почувається потрібним та важливим. Говоріть йому це прямо, – радить психологиня.

«Я тебе чекаю!»

– Якщо чоловік на фронті, важливо давати йому відчуття, що ви його любите й чекаєте, що він у вас єдиний. За можливості завжди перебувайте на контакті, розмовляйте, не будьте скупі на теплі слова любові та підтримки. Надіслати фото – це одне, а написати від щирого серця, поговорити на різні теми, а не лише про війну, – зовсім інше. І це дуже важливо! – радить Єжова.

Усі твої дії – важливі

– Якщо чоловік у тилу і продовжує працювати, наголосіть, що це надзвичайно важливо! Посприяйте тому, щоб він відчував не вину, а силу. І цю силу спрямовував на дії, – каже Наталя.