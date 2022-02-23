«Оскар 2022»: в прямому ефірі покажуть не всю церемонію вручення – причина

У церемонії вручення премії Оскар 2022 знову зміни. Цього року ораганізатори вирішили не показувати в прямому ефірі вручення у всіх номінаціях.

Про це написав The Hollywood Reporter. Тож Американська кіноакадемія вирішила не включати до загальної сітки вісім номінацій:

«Найкращий короткометражний документальний фільм»

«Найкращий монтаж»

«Найкращий грим»

«Найкращий саундтрек»

«Найкраща робота художника-постановника»

«Найкращий короткометражний анімаційний фільм»

«Найкращий короткометражний фільм»

«Найкращий звук»

Їхнє нагородження запишуть заздалегідь, за годину до церемонії у театрі Dolby, і покажуть окремо від основного шоу. Видання пише, що у самій Американській кіноакадемії рішення викликало чимало суперечок. До слова, 2018 організатори вже хотіли так зробити, але кіномани відстояли право гримерів та монтажерів здобути свою частку слави у прямому ефірі.

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При цьому, The Hollywood Reporter зазначає, що глядачі образитись не мають, адже на їх погляд, багатьом людям все одно цікаві лише кілька головних номінацій на кшталт: «Найкращого фільму», «Найкращого режисера» та «Найкращого актора/акторки».

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