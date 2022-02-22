Хто поїде на Євробачення 2022 року від України? Калуш зробив заяву

Хто поїде на Євробачення 2022 від України після скандалу з Alina Pash? KALUSH зробили офіційну заяву про участь у міжнародному пісенному конкурсі

Євробачення 2022 року проходитиме 10, 12 та 14 травня в Турині. До головного міжнародного свята пісні залишаються лічені тижні. Тому минулими вихідними відбувся Національний відбір в Україні, перемогу на якому здобула Alina Pash з піснею «Тіні забутих предків». Проте цього року не обійшлося без скандалу.

Переможниця відбору на Євробачення 2022 року від України нарвалася на хейт та цькування в Мережі після свого тріумфу. «Перемивання кісток» тривало декілька днів поспіль, і нерви артистки здали. У середу, 16 лютого, стало відомо, що Alina Pash відмовилася від участі у Євробаченні 2022 року.

Хто поїде на Євробачення 2022 від України після скандалу з Alina Pash?

Після того, як Alina Pash вибула з гри, «Суспільне» звернулися до гурту KALUSH, який посів друге місце на Національному відборі на Євробачення 2022 від України. Під час радіоефіру з Сергієм Притулою музиканти підтвердили, що готові виступити на міжнародному пісенному конкурсі.

– З приводу того, як з ними співпрацювати далі, мій гарний виступ не залежить від них. Я радий, що Євробачення в Італії організовує не Суспільне. Я представлятиму Україну, а не «Суспільне», – заявив фронтмен гурту KALUSH Олег Псюк.

Kalush Orchestra – Stefania: 10 фактів про учасників Нацвідбору на Євробачення 2022 Україна

У вівторок, 22 лютого, відбулося засіданя Організаційного комітету Національного відбору. Під час нього було ухвалено рішення про те, що гурт Kalush Orchestra представлятиме Україну на у Євробаченні 2022 — міжнародному пісенному конкурсі, який пройде в травні в Турині.

— Ми вдячні кожному, хто підтримував нас під час фіналу Нацвідбору на Євробачення-2022 та віддав нам перше місце у SMS-голосуванні, — зазначив вокаліст гурту Олег Псюк. — Обіцяємо кожному українцю, що виправдаємо ваш вибір. У важкі часи для нашої країни ми повинні знову заявити про себе на весь світ. Тому ми готові гідно представити Україну перед усією Європою.

KALUSH поїде на Євробачення 2022 року від України? Заява музикантів

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