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Кто поедет на Евровидение 2022 от Украины в Турин

Кто поедет на Евровидение 2022 Украина? Победитель Нацотбора известен

Кто поедет на Евровидение 2022 от Украины? Этот вопрос волнует миллионов поклонников музыкального конкурса. Что ж, победитель Национального отбора на Евровидение 2022 уже известен. И мы сообщаем тебе эту новость одними из первых. Читай, кто поедет представлять Украину в Италии 

В субботу, 12 февраля, прошел финал Национального отбора на Евровидение 2022. В прямом эфире Украина определилась с представителем на международный песенный конкурс, который в этом году принимает Италия. Путем судейского и зрительского голосования был избран артист, который уже в мае поборется за победу на Евровидении 2022.

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Кто поедет на Евровидение 2022 Украина? Победитель Нацотбора известен

С 8 баллами от профессионального жюри (Тина Кароль, Джамала, Ярослав Лодыгин) и 8 баллами от телезрителей, победу в финале Нацотбора на Евровидение 2022 одержала Alina Pash. Артистка будет представлять Украину на песенном конкурсе с треком Тіні забутих предків.

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Напомним, что Евровидение 2022 будет проходить в 10, 12 и 14 мая в Турине. Песенный конкурс в Италию привезла группа Måneskin. Коллектив победил на Евровидении 2021 с песней Zitti e buoni.

Фото: @suspilne.eurovision

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