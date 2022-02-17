Кто поедет на Евровидение 2022 от Украины? Этот вопрос волнует миллионов поклонников музыкального конкурса. Что ж, победитель Национального отбора на Евровидение 2022 уже известен. И мы сообщаем тебе эту новость одними из первых. Читай, кто поедет представлять Украину в Италии

В субботу, 12 февраля, прошел финал Национального отбора на Евровидение 2022. В прямом эфире Украина определилась с представителем на международный песенный конкурс, который в этом году принимает Италия. Путем судейского и зрительского голосования был избран артист, который уже в мае поборется за победу на Евровидении 2022.

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Кто поедет на Евровидение 2022 Украина? Победитель Нацотбора известен

С 8 баллами от профессионального жюри (Тина Кароль, Джамала, Ярослав Лодыгин) и 8 баллами от телезрителей, победу в финале Нацотбора на Евровидение 2022 одержала Alina Pash. Артистка будет представлять Украину на песенном конкурсе с треком Тіні забутих предків.

Напомним, что Евровидение 2022 будет проходить в 10, 12 и 14 мая в Турине. Песенный конкурс в Италию привезла группа Måneskin. Коллектив победил на Евровидении 2021 с песней Zitti e buoni.

Фото: @suspilne.eurovision

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