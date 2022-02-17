Хто поїде на Євробачення 2022 року Україна? Переможець Нацвідбору відомий

Хто поїде на Євробачення 2022 від України? Це питання хвилює мільйонів шанувальників музичного конкурсу. Що ж, переможець Національного відбору на Євробачення 2022 вже відомий. І ми повідомляємо тобі цю новину одними з перших. Читай, хто поїде представляти Україну в Італії

У суботу, 12 лютого, пройшов фінал Національного відбору на Євробачення 2022. У прямому ефірі Україна визначилася з представником на міжнародний пісенний конкурс, який цього року приймає Італія. Шляхом суддівського та глядацького голосування було обрано артиста, який вже у травні побореться за перемогу на Євробаченні 2022.

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З 8 балами від професійного журі (Тіна Кароль, Джамала, Ярослав Лодигін) та 8 баламі від глядачів, перемогу в фіналі Нацвідбору на Єврробачення 2022 здобула Alina Pash. Артистка представлятиме Україну на пісенному конкурсі з треком Тіні забутих предків.

Нагадаємо, що Євробачення 2022 проходитиме у 10, 12 та 14 травні у Турині. Пісенний конкурс в Італію привіз гурт Måneskin. Колектив переміг на Єврробаченні 2021 з піснею Zitti e buoni.

Фото: @suspilne.eurovision

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