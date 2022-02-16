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Настя Каменських зняла сексуальне відео: сонце, море і купальник (ВІДЕО)

Настя Каменських зняла сексуальне відео: сонце, море і купальник (ВІДЕО)

Українська співачка Настя Каменських (NK) вміє знімати гарний та відвертий контент

В цей раз вона порадувала своїх фанатів гарячим відео. Ролик зірка зняла під час відпочинку на морі. На ньому співачка лише в одному бікіні показала своє тіло, покрите краплями води. Камера «пробіглась» по всьому тілу, крупним планом, з ніг до голови. Відео вийшло з підвищенним градусом не тільки через промені сонця…

Настя Каменських (NK): досьє на зірку і цікаві факти

Ролик Каменських опублікувала на своїй сторінці в соцмережі TikTok. Пост вона підписала лаконічною фразою: «Хочеш Сонця?».

Настя Каменських розповіла про неочікувану хворобу: «Це дуже важко, не можу спокійно працювати»

@nkofficialХочешь солнца?♬ оригинальный звук – Natalia

Фото @kamenskux

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