Настя Каменських зняла сексуальне відео: сонце, море і купальник (ВІДЕО)

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Українська співачка Настя Каменських (NK) вміє знімати гарний та відвертий контент
В цей раз вона порадувала своїх фанатів гарячим відео. Ролик зірка зняла під час відпочинку на морі. На ньому співачка лише в одному бікіні показала своє тіло, покрите краплями води. Камера «пробіглась» по всьому тілу, крупним планом, з ніг до голови. Відео вийшло з підвищенним градусом не тільки через промені сонця…
Настя Каменських (NK): досьє на зірку і цікаві факти
Ролик Каменських опублікувала на своїй сторінці в соцмережі TikTok. Пост вона підписала лаконічною фразою: «Хочеш Сонця?».
Настя Каменських розповіла про неочікувану хворобу: «Це дуже важко, не можу спокійно працювати»
@nkofficialХочешь солнца?♬ оригинальный звук – Natalia
Фото @kamenskux
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