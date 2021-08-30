Настя Каменських розповіла про неочікувану хворобу: «Це дуже важко, не можу спокійно працювати»

Співачка відверто розповіла підписникам про свою проблему

Настя Каменських здивувала шанувальників новиною про себе – у дівчини неочікувано почалось чхання, дуже чухаються очі та обличчя. Спочатку вона не могла зрозуміти, що відбувається, але згодом подумала, що симптоми схожі на алергію.

– Я пов’язую це з алергією на амброзію. В мене її ніколи не було, але люди в серпні страждають від неї. Це дуже важкий стан, просто неможливо працювати, очі чухаються і мені ледь наносять макіяж для концертів, – розповіла Настя.

Настя Каменських про прийняття себе: «Я себе знищую, як жорсткий критик»

Співачка розповіла, що зараз їй стало трішки краще, адже вона звернулась до лікаря, який призначив їй уколи – ніяки пігулки не допомагали. Що саме приймає дівчина – вона не розповіла, щоб люди не займались самолікуванням. Також Каменських запитала у підписників, чи є в когось така сама проблема? Виявилось, що дійсно багато людей страждають на серпневу алергію на амброзію, яка може неочікувано з’явитись.

«Смачно прокинутись вдома»: Настя Каменських показала свій ранок

Шанувальники написали співачці багато слів підтримки та розповіли про свій досвід боротьби з алергією. «В мене теж обличчя набрякає, очі чухаються неймовірно», «Як я вас розумію…», «Найкращий спосіб лікування – поїхати з країни в період цвітіння амброзії», «Це точно амброзія, в мене так само! Потрібні краплі від алергії на ніч», – написали співачці підписники.

Фото – @kamenskux

Читай також:

Настя Каменських розповіла, що таке гастролі: «Обмін енергією, проте не бачити його»

Настя Каменських (NK): досьє на зірку і цікаві факти