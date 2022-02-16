Брітні Спірс завела песика: чому вона напівоголена в відео? (ФОТО, ВІДЕО)

У американської співачки Брітні Спірс з’явився новий друг та член родини – песик Сойер

Це цуценя австралійської вівчарки з блакитними очима, співачка показала його у своєму Instagram. За словами артистки, тваринку вона привезла з канікул на Гаваях.

– Боже… У тебе може бути дві любові у твоєму житті, тому що він на другому місці! Це таке прекрасне поповнення моєї родини, – написала співачка.

Ексохоронець Брітні Спірс зізнався, що зірку поїли наркотиками та протизаплідними

На відео цуценя слухняно сидить та дивиться то у камеру, то в різні сторони. Видно, що песик ще дуже маленький.

– Смішно. Він не відповідає, але ніби розуміє, що я кажу! Я можу говорити з ним протягом 30 хвилин про привчання до горщика та про винагороду, коли він починає ходити на горщик на килимку! Я думаю, що він розуміє мене, особливо з цими очима. Він змушує моє серце танути. Я йому потрібна, і мені це подобається! – написала Спірс під відео.

Брітні Спірс із сестрою помиряться? Нові подробиці скандалу між ними

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

Ще цікаво, якщо не дочитати пост до кінця, а просто почати дивитись відео, можна трошки здивуватись. Адже після милого цуценя у відео з’являється майже оголена Брітні, яка запалює гарячими танцями. Виявляється, це відео вона додала тому, що хотіла показати ще й свою кішку, яка ходить поряд з нею. Але хто ж помітив кошеня? 🙂

Фото Getty Images

Читай також:

Брітні Спірс готує нову пісню: репетиція оголеної співачки (ВІДЕО)

Джонні Депп отримав чергову премію: золота медаль за що? (ФОТО)