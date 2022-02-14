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Перевірка Аліни Паш Суспільним та вагітна Преткович: Топ-3 новини шоубізнесу за вихідні

Перевірка Аліни Паш Суспільним та вагітна Преткович: Топ-3 новини шоубізнесу за вихідні

Що відбулось в українському та світовому шоубізнесі за вихідні (12-13 лютого)? Новий канал зараз тобі все розповість! Топ-3 новини шоубізнесу, які стались за вихідні. 

Україна обрала свого представника на Євробачення 2022

У суботу, 12 лютого, пройшов фінал Національного відбору на Євробачення 2022. У прямому ефірі Україна визначилася з представником на міжнародний пісенний конкурс, який цього року приймає Італія. З 8 балами від професійного журі (Тіна Кароль, Джамала, Ярослав Лодигін) та 8 баламі від глядачів, перемогу в фіналі Нацвідбору на Євробачення 2022 здобула Alina Pash. Артистка представлятиме Україну на пісенному конкурсі з треком Тіні забутих предків. Послухати трек та почитати його текст можна на сайті Нового каналу.

Проте на Alina Pash одразу звалилось багато критики, користувачі в мережі обурились її перемогою, адже співачка наче їздила до окупованого Криму. Переможниця національного відбору на конкурс Євробачення-2022 одразу відстояла себе та опублікувала документ, який доводить, що вона легально перетинала адміністративний кордон з анексованим РФ півостровом Крим. Згідно з документом, в 2015 році співачка в’їхала в Крим через КПВВ Чаплинка.

Проте деякі блогери вклазали на те, що довідка може бути підробкою. А отже Суспільний мовник звернувся до ДПСУ (Державної прикордонної служби України) та попросив підтвердити або спростувати факт підробки документа державної служби.

– До завершення перевірки Суспільне не підписуватиме угоду щодо участі співачки на Євробаченні, – написали представники на сайті Суспільного.

Перевірка Аліни Паш Суспільним та вагітна Преткович: Топ-3 новини шоубізнесу за вихідні

Блогерка Таня Пренткович вагітна 

Українська блогерка Таня Пренткович вагітна другою дитиною! Про це дівчина повідомила у своєму Instagram. 

Тато другої дитини – підприємець Андрій Гонковський, з яким вони зустрічаються вже два роки, проте поки що не одружені. Блогерка розповіла, що вони дуже хвилювались перед тим, як розповісти своїй аудиторії про таку важливу подію.

– Тримати все у таємниці майже 5 місяців, спроби втягнути вагітний животик для сторі, конспірації з келихом ігристого і всі ці вільні аутфіти, щоб як найдовше зберегти це лише для нас і найближчих. Я так люблю бути вагітною! Все проходить максимально легко, ніякого токсикозу, – розповіла Пренткович.

 

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В своїх сторіс блогерка обіцяє розповісти все більш детально, про реакцію близьких, родичів, друзів, про конспірацію та про те, коли ж весілля.

Адель готується вийти заміж та стати мамою вдруге

33-річна британська співачка Адель Лорі Блу Адкінс готується вийти заміж за свого бойфренда, спортивного агента Річа Пола. Також артистка зізналася, що готова стати матір’ю вдруге. Про це повідомляє Daily Mail.

Перевірка Аліни Паш Суспільним та вагітна Преткович: Топ-3 новини шоубізнесу за вихідні

В інтерв’ю співачка зізнається, що нікому не розповість, коли їй зроблять пропозицію. Проте раніше Адель говорила, що готова знову сказати «так» своєму обранцю після невдалого шлюбу з підприємцем Саймоном Конекі, від якого в неї є син.

– Я хотіла би ще дітей, – також зізналась Адель виданню. Та додала, що дуже сподівається, що це станеться найближчим часом.

Ще цікавий факт – на церемонії вручення премії BRIT Awards співачка вийшла на публіку з діамантовою каблучкою, дуже схожою на каблучку для заручин. Проте ще зовсім нещодавно було відомом, що Адель та її хлопець Річ Пол преживають кризу у стосунках.

Фото Getty Images

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