Перевірка Аліни Паш Суспільним та вагітна Преткович: Топ-3 новини шоубізнесу за вихідні

Що відбулось в українському та світовому шоубізнесі за вихідні (12-13 лютого)? Новий канал зараз тобі все розповість! Топ-3 новини шоубізнесу, які стались за вихідні.

Україна обрала свого представника на Євробачення 2022

У суботу, 12 лютого, пройшов фінал Національного відбору на Євробачення 2022. У прямому ефірі Україна визначилася з представником на міжнародний пісенний конкурс, який цього року приймає Італія. З 8 балами від професійного журі (Тіна Кароль, Джамала, Ярослав Лодигін) та 8 баламі від глядачів, перемогу в фіналі Нацвідбору на Євробачення 2022 здобула Alina Pash. Артистка представлятиме Україну на пісенному конкурсі з треком Тіні забутих предків. Послухати трек та почитати його текст можна на сайті Нового каналу.

Проте на Alina Pash одразу звалилось багато критики, користувачі в мережі обурились її перемогою, адже співачка наче їздила до окупованого Криму. Переможниця національного відбору на конкурс Євробачення-2022 одразу відстояла себе та опублікувала документ, який доводить, що вона легально перетинала адміністративний кордон з анексованим РФ півостровом Крим. Згідно з документом, в 2015 році співачка в’їхала в Крим через КПВВ Чаплинка.

Проте деякі блогери вклазали на те, що довідка може бути підробкою. А отже Суспільний мовник звернувся до ДПСУ (Державної прикордонної служби України) та попросив підтвердити або спростувати факт підробки документа державної служби.

– До завершення перевірки Суспільне не підписуватиме угоду щодо участі співачки на Євробаченні, – написали представники на сайті Суспільного.

Блогерка Таня Пренткович вагітна

Українська блогерка Таня Пренткович вагітна другою дитиною! Про це дівчина повідомила у своєму Instagram.

Тато другої дитини – підприємець Андрій Гонковський, з яким вони зустрічаються вже два роки, проте поки що не одружені. Блогерка розповіла, що вони дуже хвилювались перед тим, як розповісти своїй аудиторії про таку важливу подію.

– Тримати все у таємниці майже 5 місяців, спроби втягнути вагітний животик для сторі, конспірації з келихом ігристого і всі ці вільні аутфіти, щоб як найдовше зберегти це лише для нас і найближчих. Я так люблю бути вагітною! Все проходить максимально легко, ніякого токсикозу, – розповіла Пренткович.

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В своїх сторіс блогерка обіцяє розповісти все більш детально, про реакцію близьких, родичів, друзів, про конспірацію та про те, коли ж весілля.

Адель готується вийти заміж та стати мамою вдруге

33-річна британська співачка Адель Лорі Блу Адкінс готується вийти заміж за свого бойфренда, спортивного агента Річа Пола. Також артистка зізналася, що готова стати матір’ю вдруге. Про це повідомляє Daily Mail.

В інтерв’ю співачка зізнається, що нікому не розповість, коли їй зроблять пропозицію. Проте раніше Адель говорила, що готова знову сказати «так» своєму обранцю після невдалого шлюбу з підприємцем Саймоном Конекі, від якого в неї є син.

– Я хотіла би ще дітей, – також зізналась Адель виданню. Та додала, що дуже сподівається, що це станеться найближчим часом.

Ще цікавий факт – на церемонії вручення премії BRIT Awards співачка вийшла на публіку з діамантовою каблучкою, дуже схожою на каблучку для заручин. Проте ще зовсім нещодавно було відомом, що Адель та її хлопець Річ Пол преживають кризу у стосунках.

Фото Getty Images

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