У Дженніфер Еністон – День народження: акторка відмовляється від уколів краси (ФОТО)

Відомій американській акторці Дженніфер Еністон сьогодні, 11 лютого, виповнилось 53 роки
Вона одна з найкрасивіших зірок Голлівуду, при цьому, відмовляється від пластичних операцій та уколів краси. Все, що вона собі робила – ринопластику – операцію по вирівнянню викревленої носової перегородки.
– Це дуже класно. Мені зробили ринопластику і я впреше в житті спала, як маклюк, нарешті я могла дихати носом, – розповіла акторка журналу People.
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Вже не в одному інтерв’ю Еністон розповідала, що обирає природнє старіння. А доглядає за собою за допомогою спорту та харчування.
– Що стосується всіх інших чуток щодо операцій… Як би нудно це для вас не звучало, але це все ще моє, – поділилась Еністон.
В повсякнеддному життя акторка майже ніколи не наносить макіяж, а в соцмережах показує реальну себе. Давайте поглянемо, яка гарна та мила Дженніфе Еністон у свої 53.
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Фото Getty Images
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