У Дженніфер Еністон – День народження: акторка відмовляється від уколів краси (ФОТО)

Відомій американській акторці Дженніфер Еністон сьогодні, 11 лютого, виповнилось 53 роки

Вона одна з найкрасивіших зірок Голлівуду, при цьому, відмовляється від пластичних операцій та уколів краси. Все, що вона собі робила – ринопластику – операцію по вирівнянню викревленої носової перегородки.

– Це дуже класно. Мені зробили ринопластику і я впреше в житті спала, як маклюк, нарешті я могла дихати носом, – розповіла акторка журналу People.

Дженніфер Еністон розповіла правду про роман з Девідом Швіммером

Вже не в одному інтерв’ю Еністон розповідала, що обирає природнє старіння. А доглядає за собою за допомогою спорту та харчування.

– Що стосується всіх інших чуток щодо операцій… Як би нудно це для вас не звучало, але це все ще моє, – поділилась Еністон.

В повсякнеддному життя акторка майже ніколи не наносить макіяж, а в соцмережах показує реальну себе. Давайте поглянемо, яка гарна та мила Дженніфе Еністон у свої 53.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

Фото Getty Images

Читай також:

Дженніфер Еністон: досьє на зірку і цікаві факти

«Це боляче і просто гидко»: Дженніфер Еністон – про плітки щодо своєї вагітності