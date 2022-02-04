Ченнінг Тейтум зізнався, чому довго не знімався в кіно

Зірка назвав справжню причину творчої паузи

Американський актор Ченнінг Тейтум вже добрі чотири роки не з’являвся на великих екранах. Селебриті, який спеціально взяв перерву в зйомках, тепер готовий повернутися з новими силами та розповісти, чому колись прийняв рішення піти на перепочинок. Ексклюзивними подробицями Ченнінг Тейтум поділився в інтерв’ю виданню Variety.

«Я почувався товстуном у буфеті, який просто працював, працював і працював. Знявся в чотирьох фільмах поспіль, без перерви. В останніх двох вже був не такий гарний, як хотів, бо не мав енергії», – розповів актор.

Як зізнався сам Ченнінг Тейтум , під час паузи у зйомках він дав собі час подумати, чого хоче. Селебриті навіть хотів піти з бізнесу у 2018 році, приблизно в той час, коли він оголосив про своє розлучення з Дженною Деван.

«Я питав себе: а чи хочу грати? Мені взятися за режисуру? Чи взагалі ще хочу працювати в індустрії? Мені пощастило. Я виграв креативний лотерейний білет. Заробив трохи грошей, щоб зробити крок назад і зрозуміти, що таке життя. Я справді взяв відпустку, фотографував, писав власні речі, а не сценарій або щось таке. Мені хотілося перевести подих», – поділився актор.

Але тепер пауза закінчилася. Невдовзі Ченнінг Тейтум знову з’явиться на великих екранах. І першою прем’єрою після повернення стане фільм «Загублене місто» з Сандрою Булок, який вийде вже 24 березня 2022 року.

Фото: Getty Images

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