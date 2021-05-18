Ченнінг Татум написав дитячу книжку

За короткий термін вона встигла стати бестселером New York Times

Американський актор Ченнінг Татум спробував себе у новому амплуа. Він написав дитячу ілюстровану книжку про маленьку дівчинку, яка любить все блискуче. Про це пише видання Daily Mail.

Відомо, що книга Ченнінга Татума називається «Єдина і неповторна Спаркелла». Вона розповідає про дівчинку на ім’я Елла, яка вперше збирається піти в школу. Вона бере з собою усі улюблені блискучі речі, але однокласники висміюють дівчинку, тому вона припиняє носити свої яскраві вбрання. На написання книги актора надихнула його 7-річна донька Еверлі.

Придбати книгу можна на офіційному сайті. Там же продається і мерч Спаркелли – спідниця, пухнасте боа та обруч для волосся. Блискучий аутфіт Ченнінг Татум навіть продемонстрував на собі, опублікувавши відео у своєму Instagram.

«Тепер я готовий до нового дня», – написав актор.

Фото: Getty Images

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