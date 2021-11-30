Ченнінг Татум повернеться до ролі гарячого стриптизера у фільмі «Супер Майк 3»

Знаменитість почав роботу над новою частиною популярної франшизи

Американський актор Ченнінг Татум незабаром знову роздягнеться та зіграє стриптизера у фільмі «Супер Майк 3». Про це зірка повідомив у своєму Instagram.

Ченнінг Татум опублікував титульне фото сторінки сценарію нового фільму. Зі знімку можна зрозуміти, що фільм буде називатися «Супер Майк: Останній танець».

«Ну, світ, схоже, Майк Лейн знову підключається», – підписав фото Ченнінг.

Як пише видання Deadline, третій фільм «Супер Майк» вже запустили у виробництво. Режисером став Стівен Содерберг. Подробиці сюжету поки не розкривають. Прем’єра фільму відбудеться на стрімінгу HBO Max, але точної дати ще немає.

Нагадаємо, оригінальний фільм «Супер Майк» вийшов у 2012 році. Він розповідає про танцюриста, який працює у стриптиз-клубі.

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