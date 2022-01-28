Одяг Каньє Веста будуть шити бездомні! Як він це придумав?

У Каньє Веста виникла радикально нова ідея – такого точно ще не було! Найцікавіше, що це не стосується його пісень.

Американський репер придумав, як вирішити проблему кризи з безхатченками в Лос-Анджелесі. Каньє хоче, що вони спробували себе у моделюванні, а саме – шили одяг для майбутньої колекції бренду Skid Row Fashion Week, з яким співак вирішив зробити колаборацію. Про це в своєму ексклюзиві написало американське видання TMZ.

Крім того, що Вест хоче дати бездомним роботу, глобальна мета колаборації – допомогти їм. Адже 100% доходів від продажу цього одягу підуть на поліпшення умов життя людей без дому. Про це виданню розповів Девід Себаст’ян – засновник бренду Skid Row Fashion Week.

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До того ж, планується, що після продажу колекції, бренд зможе забезпечити ще більше подібних робочих місць для безхатченків. Деяким хочуть запропонувати не тільки шити, а й моделювати одяг – придумати ескізи.

Цікаво, що й сама колекція не має бути звичною. Наприклад, Вест запропонував створити пуховик з великих мішків для сміття. Подивимось, що з цього всього вийде!

Фото – Getty Images

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