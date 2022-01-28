Бред Пітт прокоментував чутки про свій таємний роман

Селебриті не приховує особисте життя

Днями майже усі ЗМІ спричинили справжній бум, розповівши, що голлівудський актор Бред Пітт вже не холостяк. Його запідозрили у таємному романі зі шведською співачкою Lykke Li, яка живе по сусідству з ним у Лос-Анджелесі. Але, як повідомляють інсайдери виданню E!, інформація була просто чутками і не більше.

«Бред і Lykke Li навіть не бачилися роками. Вона друг. Вона цікава та унікальна. Йому подобається дізнаватися від неї різні речі, але залишаються просто друзями», – розповіли джерела з близького оточення актора.

Що ж, чекаємо, коли красунчик Бред Пітт сам розкажи чи покаже, що у нього відбувається в особистому житті.

Фото:Getty Images

Читай також:

Чому Бред Пітт досі ні з ким не зустрічається?

Анджеліна Джолі вивела тату, присвячене Бреду Пітту