Анджеліна Джолі вивела тату, присвячене Бреду Пітту

Селебриті позбулася чергової асоціації з колишнім

Голлівудська суперзірка Анджеліна Джолі видалила татуювання на руці, яке було присвячено її колишньому чоловіку Бреду Пітту. Таку зміну у зовнішності зірки помітили на червоній доріжці фільму «Вічні», куди Енжи прийшла разом з п’ятьма своїми дітьми.

Зараз йдеться про тату, яке довгі роки прикрашало ліву руку Анджеліни Джолі. Воно складається з широт і довгот тих географічних точок, де народилися її шість дітей, а також Бреда Пітта. Тому повністю тату зводити зірка не схотіла, воно пройшло невеличку корекцію – зник останній його рядок. Він позначав місце народження Бреда Пітта в Оклахомі.

Всі інші рядки вагомого для Анджеліни Джолі татуювання залишилися на місці. Перший позначає місце в Камбоджі, де народився її старший син Меддокс, другий – місце в Ефіопії, де народилася дочка Захара, третє – Намібія, де Анджеліна народила дочку Шайло, четверте – В’єтнам, де народився її син Пакс Тьен, п’яте і шосте – місце у Франції, де народилися близнюки Нокс і Вів’єн.

Фото: Getty Images

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