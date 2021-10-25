Анджеліна Джолі вивела тату, присвячене Бреду Пітту
Селебриті позбулася чергової асоціації з колишнім
Голлівудська суперзірка Анджеліна Джолі видалила татуювання на руці, яке було присвячено її колишньому чоловіку Бреду Пітту. Таку зміну у зовнішності зірки помітили на червоній доріжці фільму «Вічні», куди Енжи прийшла разом з п’ятьма своїми дітьми.
Зараз йдеться про тату, яке довгі роки прикрашало ліву руку Анджеліни Джолі. Воно складається з широт і довгот тих географічних точок, де народилися її шість дітей, а також Бреда Пітта. Тому повністю тату зводити зірка не схотіла, воно пройшло невеличку корекцію – зник останній його рядок. Він позначав місце народження Бреда Пітта в Оклахомі.
Всі інші рядки вагомого для Анджеліни Джолі татуювання залишилися на місці. Перший позначає місце в Камбоджі, де народився її старший син Меддокс, другий – місце в Ефіопії, де народилася дочка Захара, третє – Намібія, де Анджеліна народила дочку Шайло, четверте – В’єтнам, де народився її син Пакс Тьен, п’яте і шосте – місце у Франції, де народилися близнюки Нокс і Вів’єн.
Фото: Getty Images
Читай також:
Анджеліна Джолі у новому фільмі «Вічні» від Marvel
Анжеліна Джолі знялася з живими бджолами: Подробиці зйомки для National Geographic