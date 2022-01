Брітні Спірс із сестрою помиряться? Нові подробиці скандалу між ними

Здається, у зіркових сестер все-таки є шанс на примирення

Молодша сестра Джеймі Лінн Спірс розповіла, що вона отримала повідомлення від Брітні із словами вибачень. Про це пише видання Papermag.

– Я знаю, що це (наші натянуті відносини – ред.) не твоя вина, і мені шкода, що я так злюся на тебе. Хоч я твоя старша сестра, ти потрібна мені більше, ніж ти завжди мене потребувала, – написала Брітні Джеймі.

Але повідомлення, ймовірно, було написане не цього тижня, а ще під час суду щодо опікунства над Брітні. І розповіла про нього Джеймі Лінн Спірс у своїй скандальній книжці, в якій розповідає про своє життя, батька та Брітні Спірс. Представники співачки ще не відповіли, чи дійсно Брітні відправляла таке повідомлення сестрі.

Нагадаєм, що на початку тижня Брітні Спірс розкритикувала інтерв’ю своєї молодшої сестри Джеймі Лінн Спірс, яке вийшло для шоу Good Morning America. У ньому сестра зірки презентувала автобіографічну книгу Things I Should Have Said, де спочатку хвалила співачку, а потім натякнула на параноїдальну поведінку Брітні.

