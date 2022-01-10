«Золотий глобус-2022»: хто переміг та куди ділась червона доріжка?

У ніч на 10 січня відбулася 79-а церемонія вручення премії «Золотий глобус-2022»

Однак цього разу захід пройшов не в традиційному форматі – без червоної доріжки, гостей, прямої трансляції та журналістів. В чому ж причина? Американське видання Los Angeles Times ще в лютому минулого року опублікувало розслідування проти «Золотого глобуса». Весь світ дізнався про випадки расизму, корупції та сексизму на премії. Після цього більшість зірок виступили проти премії та почали бойкот. До того ж, ще й телеканал NBC, який завжди транслював премію, відмовився це робити у 2022 (про це йдеться в заяві каналу).

Наслідки на обличчя – ніякого голосного заходу. Однак представники пермії переможців 2022 року все одно визначили.

Повний список переможців премії «Золотий глобус-2022»

Найкращий фільм – «Влада пса»

Найкращий фільм (мюзикл або комедія) – «Вестсайдська історія»

Найкращий режисер – Джейн Кемпіон, «Влада пса»

Найкращий сценарій – Кеннет Брана, «Белфаст»

Найкращий актор (драма) – Вілл Сміт, «Король Річард»

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Найкраща актриса (драма) – Ніколь Кідман, «У ролі Рікардо»

Найкращий актор (мюзикл або комедія) – Ендрю Гарфілд, «Тік-так… БУМ!»

Найкраща актриса (мюзикл або комедія) – Рейчел Зеглер, «Вестсайдська історія»

Найкращий актор другого плану – Коді Сміт-МакФі, «Влада пса»

Найкраща актриса другого плану – Аріана ДеБос, «Вестсайдська історія»

Найкраща пісня – No Time to Die, «Не час вмирати» (Біллі Айліш, Фіннеас О’коннор)

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Найкращий фільм іноземною мовою – «Сядь за кермо моєї машини» (Японія)

Найкращий анімаційний фільм – «Енканто»

Найкращий оригінальний саундтрек – Ханс Циммер, «Дюна»

Найкращий телесеріал (драма) – «Спадкоємці»

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Найкращий телесеріал (мюзикл або комедія) – «Хитрощі»

Найкращий телефільм, серіал або мінісеріал – «Підземна залізниця»

Найкращий актор в драматичному серіалі – Джеремі Стронг, «Спадкоємці»

Найкраща актриса в драматичному серіалі – Емджей Родрігес, «Поза»

Найкращий актор в мюзиклі або комедії – Джейсон Судейкіс, «Тед Лассо»

Найкраща актриса в мюзиклі або комедії – Джин Смарт, «Хитрощі»

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Найкащий актор в телефільмі, серіалі або мінісеріалі – Майкл Кітон, «Ломка»

Найкраща актриса в телефільмі, серіалі або мінісеріалі – Кейт Вінслет, «Мейр з Істтауна»

Найкращий актор другого плану – Про Ен-су, «Гра в кальмара»

Найкраща актриса другого плану – Сара Снук, «Спадкоємці»

Цікаво тепер, чи заберуть актори, режисери, сценаристи та співаки свою премію.

Фото – Getty Images

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