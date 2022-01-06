Гра тіней: дивитися офіційний трейлер

Solution Entertainment Group представили трейлер фільму «Гра тіней».

«Гра тіней» – дивитися трейлер онлайн:

Тревіс Блок – спеціальний агент ФБР, який намагається примиритись зі своїм темним минулим. Одного дня він виявляє змову проти громадян США. Через своє розслідування Блок опиняється під прицілом директора ФБР, якого колись захищав. Що більше він дізнається, то на більшу небезпеку наражає себе та своїх близьких. Але справу потрібно завершити за всяку ціну.

Головну роль зіграв Ліам Нісон. Також у фільмі знялися Айдан Квін, Тейлор Джон Сміт, Еммі Ревер-Лемпман та інші. Режисером виступив Марк Вільямс.

Прем’єра фільму «Гра тіней» запланована на 24 лютого 2022 року.

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