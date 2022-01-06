Даміано Давід запостив зворушливе фото з коханою

Селебриті посвятив фанатів у своє особисте життя

Соліст італійського гурту MÅNESKIN Даміано Давід став кумиром мільйонів після перемоги на «Євробаченні-2021». Кожне фото красунчика зі спокусливим голосом та крутими манерами викликає справжній захват у підписників. Мабуть, багатьом хотілося б, щоб Даміано був холостяком, щоб мати хоч примарний шанс на любовну історію з ним. Але усім давно відомо, що у зірки є дівчина, яку Давід час від часу показує у своїх соцмережах.

Нещодавно Даміано Давід знову опублікував фото зі своєю коханою Джорджією Солері, з якою зустрічається вже чотири роки. На знімку пара позує напроти великого дзеркала у повен зріст. Даміано одягнений у штани, білу сорочку з краваткою та жилетом, а його обраниця позує у мережевній темній сукні та чорних човниках на шпильці. На фото парочка обіймається, і рок-музикант ніжно цілує дівчину в лоба.

Зворушливу світлину Даміано Давід підписав «Auguri pape», що з італійської переводиться як «Привіт татові». Схоже, що пара провела вечір у сімейному колі.

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