Даміано Давід епатував своїм образом на музичній премії

Після перемоги на «Євробаченні-2020» гурт Måneskin продовжує епатувати своїми образами під час інтерв’ю, концертів, шоу та будь-яких світських раутів. Кожен аутфіт фронтмена Даміано Давіда широко обговорюється у ЗМІ, і це не дивно. Ти лише подивись, що він витворив геть нещодавно.

Хочеться сказати: чекали і просили – отримуйте. Але ж не просили, не чекали, але отримали ого-го! Фронтмен італійського гурту Måneskin шокував своїм луком на престижній премії. Даміано Давід з’явився на премії MTV Europe Music Awards у мереживних трусиках, поясі для підтяжок та панчохах у сіточку. Також не обійшлося і без оголеного животика, лакових рукавичок та сміливого мейку. Краще один раз побачити, ніж читати описання, тому дивися сама!

Фото: Getty Images

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