Måneskin – MAMMAMIA: дивитися онлайн прем'єру кліпу

Переможці «Євробачення-2021» італійський гурт Måneskin презентував кліп на свій новий сингл MAMMAMIA.

Дивитися прем’єру кліпу Måneskin – MAMMAMIA онлайн:

Мамамія – це саме те слово, який можна описати те, що відбувається у музичному відео. Творчість італійських музикантів стає все дедалі епатажнішою, а від так їхні фото, концертні виступи та кліпи просто просякнуті сміливими рішеннями.

Головною ідеєю кліпу стало те, що музиканти висміюють закиди про те, що соліст Даміано Давід хоче бути єдиною зіркою і ні у що не ставить своїх колег. Тому у відео у Вік, Етана і Томаса начебто вривається терпець, і кожен з них по-своєму розправляються з Даміано, який всіх дістає своєю зірковістю.

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