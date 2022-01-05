Анна Трінчер показала фото без макіяжу

Українська співачка та блогерка показала шанувальникам, як виглядала після святкування Нового року 2022

У житті 20-річної Анни Трінчер останнім часом відбуваються знакові події. Так, декілька місяців тому коханий української співачки, блогер Олександр Волошин, зробив їй пропозицію руки та серця. А невдовзі після цього дівчина публічно оголосила, що зважилася на операцію зі збільшення грудей. І навіть показала шанувальникам, як вибирає силіконові імпланти!

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Як ви вже зрозуміли, Анна Трінчер дуже відверта зі своїми підписниками. Дівчина ділиться з публікою не лише найважливішими та найзнаковішими новинами, а й показує своє реальне життя.

Наприклад, днями Трінчер опублікувала миле спільне фото з нареченим. На ньому зіркова парочка позує у ліжку, демонструючи свою зовнішність без фільтрів та макіяжу. Як тобі?

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анна Тринчер (@annatrincher_official)



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