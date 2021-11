«Гра в кальмара» – другому сезону бути: «Гі-Хун повернеться і зробить щось хороше для світу»

Південно-корейський серіал здійснив фурор у вересні 2021 року, його переглянули у 90 країнах світу

Усі фанати задавались питанням, чи буде другий сезон? Адже фінал залишився досить відкритим, із натяком на продовження. І ось нарешті дочекалися! Режисер і сценарист Хван Дон Хьок в інтерв’ю Associated Press зізнався, що другий сезон гучного серіалу таки знімуть.

– Було так багато тиску, так багато попиту та стільки кохання до другого сезону. Отже, я майже відчуваю, що ви не залишаєте нам вибору! Але я скажу, що справді буде другий сезон, зараз він розробляється у мене в голові, – розповів режисер.

Хван Дон Хьок поки що не розголошує жодних подробиць про сюжет і долю головних героїв у другому сезоні, однак поділився однією деталлю:

– Сон Гі-Хун повернеться і зробить щось добре для цього світу.

