Скільки Кіану Рівз отримав за зйомки у новій «Матриці»?

Журналісти дізналися, скільки заплатили зірці за культову роль

В останні роки світовий кінометограф поповнюється камбеками своїх найвідоміших робіт. Хтось з акторів та творців погоджується на це, щоб заробити на ностальгії фанатів, а хтось справді вірить у проект і прагне зробити крутий фільм чи серіал. І, схоже, що саме до останніх можна зарахувати акторка Кіану Рівза, який знявся у фільму «Матриця: Воскресіння».

Як з’ясували журналісти видання Variety, за повернення до культової ролі Нео Кіану Рівз отримав не набагато більше, ніж за оригінальний фільм 1999 року. Точна сума невідома, але кажуть, що гонорар зірки за фільм 2021 року склав від 12 до 14 мільйонів доларів. А за першу «Матрицю» він отримав всього 10 мільйонів доларів. Щоправда, актор отримає ще й додатковий заробіток, який залежатиме від успішності прокату фільму. У 1999 році Кіану Рівз отримав додатково ще 25 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що прем’єра фільму «Матриця: Воскресіння» відбулася 21 грудня 2021 року. Зараз критики дають неоднозначні відгуки про кінострічку, тому залишається чекати реакції публіки.

Фото: Getty Images

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