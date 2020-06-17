Кіану Рівз продає онлайн-побачення з собою

Благодійний дейтинг з зірками тепер роблять через Zoom

Голлівудський актор Кіану Рівз продає побачення з собою на аукціоні. Благодійна організація Camp Rainbow Gold виставляє на торги розмову з Кіану Рівзом. Переможець зможе протягом 15 хвилин поспілкуватися із зіркою Голлівуду в Zoom.

«Матриця. Джон Вік. Ви знаєте його. Ви кохаєте його. Ця можливість безцінна – і ви можете поспілкуватися з ним, не залишаючи власний будинок», – йдеться в описі лота.

Всі отримані кошти будуть перераховані на допомогу дітям, хворим на онкологію. Ставки можна починати робити вже зараз, а переможця визначать 22 червня. Зараз вартість лота перевищує 16 тисяч доларів.

Поспілкуватися з Кіану Рівзом навіть 15 хвилин – це унікальна можливість. Адже зірка приховує своє життя від посторонніх та рідко дає інтерв’ю. Актор часто підтримує благодійні організації різними шляхам, бо його сестра Кім хворіє на лейкемію.

Фото: Getty Images

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