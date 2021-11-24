Кіану Рівз зізнався, що давно дружений

Знаменитість розповів, що обвінчався ще у ранніх 90-х

Голлівудський актор Кіану Рівз любить тримати особисте життя подалі від чужих очей. Дізнатися про будь-які стосунки селебриті надзвичайно важко. Аж ось зірка шокував несподіваним зізнався, що вже давно одружений.

Як виявилося, Кіану Рівз обвінчався зі своєю колегою Вайноною Райдер у 1992 році. Ц цьому актор зізнався в інтерв’ю для журналу Esquire.

Варто прояснити ситуацію. Справа у тому, що у 1992 році Кіану Рівз та вайнона Райдер разом знімалися у фільмі «Дракула». І, як розповіла Вайнона у 2018 році, кіношне весілля тоді проводив «справжній румунський священик». Про таку заяву акторки важко було забути журналістам. Тому цю ситуацію Esquire вирішив прояснити.

«Ми зробили всю церемонію одруження зі справжніми священиками. Вайнона каже, що так. Коппола каже, що так. Отже, я думаю, ми одружилися на очах Бога», – розповів Кіану Рівз.

Очевидно, що актор просто підхопив цей жарт. Але такий досвід ужитті зірки був.

Фото: Getty Images

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