Біллі Айліш – про перегляд порно

Селебриті зізналася, як відео для дорослих вплинули на її сприйняття сексу

Американська співачка Біллі Айліш відкрила подробиці свого інтимного життя, поділившись своєю думкою про порно. Таку гостру тему артистка підняла в ефірі The Howard Stern Show з ведучим Говардом Стерном.

Виявилося, що Біллі Айліш почала дивитися порно досить рано. Вперше це сталося, коли дівчині було всього 11 років. Спочатку це був цікавий досвід, але згодом селебриті зрозуміла, що сексуальний контент негативно на неї впливає.

«Як жінка, я вважаю порно – це ганьба. Мені здається, що це справді знищило мій мозок, і я відчуваю себе неймовірно спустошеною через те, що переглядала таку кількість порно. Я так розлючена на себе за те, що думала, що це нормально», – пояснила співачка.

Також через порно Біллі Айліш мала неправильне уявлення про стосунки. Коли дівчина лише почала жити сексуальним життя, вона не відмовлялася від різних секс-штучок, бо через порно вважала, що вони мають їй подобатися. Крім того, артистка мала нереалістичне уявлення про жіноче тіло та задоволення від сексу.

Фото: Getty Images

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