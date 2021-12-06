Що станеться з Містером Бігом у продовженні «Секс у великому місті»? Відповідь сценаристів

Вихід довгоочікуваного сиквелу заплановано на 9 грудня 2021 року

Невже так скоро ми вже побачимо продовження улюбленого серіалу? Вам теж не віриться?

А чутки та домисли навколо майбутньої долі головних героїв киплять і досі. На цей раз в мережі бурхливо обговорюють, що ж станеться з містером Бігом, чоловіком мрії Керрі Бредшоу. Продюсер «Секс у великому місті» Майкл Патрік Кінг поділився секретами майбутнього сюжету та заспокоїв фанатов. Як стало відомо, у першому епізоді в містера Біга не буде серцевого нападу, про що ходили раніше чутки. Усі будуть живими та здоровими. Можна трохи розслабитись і чекати на щасливу картинку, яку нам показали в трейлері?

Якщо ви ще не бачили, то швиденько дивіться офіційний трейлер продовження культового серіалу «Секс у великому місті».

Сиквел «And just like that…» («І просто так»), у якому буде 10 епізодів, знімали з початку літа 2021 року на вулицях Нью-Йорка та Парижа.

Фото – Getty Images

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